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В Ворошиловском районе Ростова на день отключили воду

В Ворошиловском районе Ростова на день отключили воду
Фото: Управление по делам ГО и ЧС

В Ростове на день отключили воду на одной из улиц. На Евдокимова в Ворошиловском районе сотрудники Ростовводоканала 25 декабря делают плановый ремонт. Коммунальщики меняют арматуру на трубе.

- Работы проводят для предотвращения внезапных аварийных ситуаций, - отметили в пресс-службе организации. - На месте работают 20 человек и пять единиц техник.

На Евдокимова от дома № 37 до конца улицы отключили воду. Ремонт продлится до конца дня 25 декабря. Снабжение возобновят примерно в полночь.

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