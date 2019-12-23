В Ворошиловском районе Ростова на день отключили воду



Фото: Управление по делам ГО и ЧС



В Ростове на день отключили воду на одной из улиц. На Евдокимова в Ворошиловском районе сотрудники Ростовводоканала 25 декабря делают плановый ремонт. Коммунальщики меняют арматуру на трубе.



- Работы проводят для предотвращения внезапных аварийных ситуаций, - отметили в пресс-службе организации. - На месте работают 20 человек и пять единиц техник.



На Евдокимова от дома № 37 до конца улицы отключили воду. Ремонт продлится до конца дня 25 декабря. Снабжение возобновят примерно в полночь.

