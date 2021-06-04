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В Волгодонске водитель иномарки сбил 64-летнюю женщину

В Волгодонске водитель иномарки сбил 64-летнюю женщину
В Волгодонске автомобилист сбил 64-летнюю женщину-пешехода. Происшествие случилось 7 июня около 7:30.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 43-летний водитель «Форд Фьюжн» ехал по улице Кирова. В районе дома №13А по проезжей части шла женщина. Водитель не успел вовремя отреагировать и сбил ее, потеряв управление. Иномарка въехала в дерево, а затем на бордюрный камень. Оттуда машина отскочила в припаркованный автомобиль «Сааб 900». Оба авто получили механические повреждения.

- В результате аварии 64-летнюю женщину с травмами госпитализировали, - прокомментировали в ведомстве.

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