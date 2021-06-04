В Волгодонске водитель иномарки сбил 64-летнюю женщину

В Волгодонске автомобилист сбил 64-летнюю женщину-пешехода. Происшествие случилось 7 июня около 7:30.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 43-летний водитель «Форд Фьюжн» ехал по улице Кирова. В районе дома №13А по проезжей части шла женщина. Водитель не успел вовремя отреагировать и сбил ее, потеряв управление. Иномарка въехала в дерево, а затем на бордюрный камень. Оттуда машина отскочила в припаркованный автомобиль «Сааб 900». Оба авто получили механические повреждения.- В результате аварии 64-летнюю женщину с травмами госпитализировали, - прокомментировали в ведомстве.