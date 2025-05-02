В Волгодонске в многоквартирном доме появились трещины
В Волгодонске Ростовской области в многоквартирном доме появились трещины. Об этом сообщила жительница города.
Она увидела трещины во время прогулки. Дом расположен по адресу: переулок Донской, 29. В здании продолжают жить люди.
Женщина была шокирована состоянием стен. По её словам, трещины достигают крыши.
Горожанка не понимает, почему дом не признан аварийным. Если здание аварийное, то почему-то жильцы еще не расселены.
Александра считает, что дом опасен для жизни. Она требует от властей принять меры.