В Волгодонске в многоквартирном доме появились трещины

фото: дондей

В Волгодонске Ростовской области в многоквартирном доме появились трещины. Об этом сообщила жительница города.Она увидела трещины во время прогулки. Дом расположен по адресу: переулок Донской, 29. В здании продолжают жить люди.Женщина была шокирована состоянием стен. По её словам, трещины достигают крыши.Горожанка не понимает, почему дом не признан аварийным. Если здание аварийное, то почему-то жильцы еще не расселены.Александра считает, что дом опасен для жизни. Она требует от властей принять меры.