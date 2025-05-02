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В Волгодонске в многоквартирном доме появились трещины

В Волгодонске в многоквартирном доме появились трещины
В Волгодонске Ростовской области в многоквартирном доме появились трещины. Об этом сообщила жительница города. 

Она увидела трещины во время прогулки. Дом расположен по адресу: переулок Донской, 29. В здании продолжают жить люди. 

Женщина была шокирована состоянием стен. По её словам, трещины достигают крыши. 

Горожанка не понимает, почему дом не признан аварийным. Если здание аварийное, то почему-то жильцы еще не расселены.

Александра считает, что дом опасен для жизни. Она требует от властей принять меры.
фото: дондей
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