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В водоемах Ростова с начала года утонули шесть человек

В водоемах Ростова с начала года утонули шесть человек
В Ростове на городских водоемах с начала 2021 года погибли шесть человек. Все они нарушили правила поведения на воде, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС донской столицы 8 июля.

К летнему сезону в Ростове открыли три официальных пляжа - на берегах Зеленого острова, Набережной улице и Северном водохранилище. Однако последний остался мелководным после порыва дамбы. Уровень воды тогда снизился на 1,5 метра. Горожане, устав от жары, хотят окунуться в речку. Однако два пляжа для города-миллионника оказалось недостаточно. Люди, решив не тратить время на путь к пляжу, отправлялись в ближайшее доступное место. К сожалению, для некоторых из них отдых на водоеме оказался последним.

Межведомственные районные группы также выявили 74 случая нахождения детей на водоемах без взрослых. Их передали в комиссию ПДН (по делам несовершеннолетних). При нахождении детей в воде без сопровождения родителей риск гибели значительно возрастает.

Напомним, в целях безопасности запрещено купание в необорудованных местах, у обрывистых берегов и во время шторма. Не стоит нырять в незнакомых местах с возвышенности и находиться в воде, употребив спиртное.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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