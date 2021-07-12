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В Таганроге восстановление газоснабжения в многоквартирных домах взяли на депутатский контроль

В Таганроге восстановление газоснабжения в многоквартирных домах взяли на депутатский контроль
В Таганроге жители пяти многоквартирных домов на Мариупольском шоссе пожаловались на отсутствие горячей воды из-за отключения газа. Горячую воду в этих домах обеспечивали котельные, расположенные на крышах. Из-за долгов УК и отсутствия необходимых для поставок газа документов подачу прекратили. Восстановление газоснабжения в многоквартирных домах взяли на депутатский контроль.

- Люди попросили о помощи, и по поручению председателя Законодательного собрания Ростовской области, секретаря Ростовского регионального отделения «Единой России» Александра Ищенко взяли эту ситуацию на депутатский контроль, - рассказал заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи, член фракции «ЕР» Михаил Сапрыкин.

Депутат добавил, что жильцы уже решили расстаться с недобросовестной УК. В августе дома передадут новой управляющей компании, чтобы с 1 сентября заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на подачу газа в котельные.

- Вместе с тем сейчас прорабатывается вариант ускоренного решения данного вопроса и восстановления в кратчайшие сроки газоснабжения котельных, - отметил Михаил Сапрыкин.

Зампредседателя комитета ЗС РО по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи подчеркнул, что все эти годы жильцы оплачивали все платежи за коммунальные услуги, которые начисляла УК. В связи с этим депутат уверен, что в этой ситуации должны разбираться правоохранители.

Михаил Сапрыкин также уточнил, что подачу газа приостановили только в крышные котельные. В квартирах жильцы могут пользоваться газовыми плитами.

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