В СИЗО Ростова пытались передать приправу с наркотиками

В Ростове зафиксировали попытку передать «запрещенку» в городское СИЗО. Происшествие случилось 23 декабря на улице Тоннельной, 4.В тот день 21-летний парень принес передачку для одного из подозреваемых. Сотрудники ФСИН начали проверять продукты. Когда дело дошло до приправы, они заметили вещество белого цвета. Предположительно, в специях молодой человек спрятал наркотик.- В действиях гражданина, пытавшегося передать запрещенное вещество, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств», - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.Парня вместе с изъятым веществом передали полиции для дальнейшего разбирательства.