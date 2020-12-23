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В СИЗО Ростова пытались передать приправу с наркотиками

В СИЗО Ростова пытались передать приправу с наркотиками
В Ростове зафиксировали попытку передать «запрещенку» в городское СИЗО. Происшествие случилось 23 декабря на улице Тоннельной, 4.

В тот день 21-летний парень принес передачку для одного из подозреваемых. Сотрудники ФСИН начали проверять продукты. Когда дело дошло до приправы, они заметили вещество белого цвета. Предположительно, в специях молодой человек спрятал наркотик.

- В действиях гражданина, пытавшегося передать запрещенное вещество, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств», - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Парня вместе с изъятым веществом передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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