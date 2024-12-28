В Шахтах задержали хулигана, запустившего салют в ТЦ

Фото: Donday.

В Шахтах Ростовской области был задержан мужчина, подозреваемый в поджоге коробки с салютом в торговом центре. Об этом сообщили в УМВД России по городу Шахты.По информации правоохранительных органов, 57-летний житель Новошахтинска вечером 27 декабря пришел в ТЦ «Галактика». С собой он принёс коробку с фейерверком, которую поджег в одном из торговых залов. После этого мужчина скрылся с места происшествия.Один из залпов салюта попал в фигурку Деда Мороза, которая загорелась. К счастью, охранники быстро отреагировали и потушили пожар. В результате инцидента никто не пострадал.Вскоре поджигателя задержали. Мужчина объяснил свой поступок тем, что ему якобы позвонил сотрудник правоохранительных органов. Звонивший убедил его перевести 500 тысяч рублей на указанный «безопасный счет», а также организовать поджог в одном из магазинов.— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — сообщили в ведомстве.Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.