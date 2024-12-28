В Шахтах задержали хулигана, запустившего салют в ТЦ
В Шахтах Ростовской области был задержан мужчина, подозреваемый в поджоге коробки с салютом в торговом центре. Об этом сообщили в УМВД России по городу Шахты.
По информации правоохранительных органов, 57-летний житель Новошахтинска вечером 27 декабря пришел в ТЦ «Галактика». С собой он принёс коробку с фейерверком, которую поджег в одном из торговых залов. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
Один из залпов салюта попал в фигурку Деда Мороза, которая загорелась. К счастью, охранники быстро отреагировали и потушили пожар. В результате инцидента никто не пострадал.
Вскоре поджигателя задержали. Мужчина объяснил свой поступок тем, что ему якобы позвонил сотрудник правоохранительных органов. Звонивший убедил его перевести 500 тысяч рублей на указанный «безопасный счет», а также организовать поджог в одном из магазинов.
— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — сообщили в ведомстве.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.