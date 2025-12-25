Фото: Rostov.ru.

В новогодние праздники больше половины жителей Ростова планируют взять подработку. Об этом сообщают аналитики Авито.По данным сервиса, в донской столице в период выходных 12% жителей планируют подработку, еще 25% рассматривают такую возможность. Регулярно подрабатывают в течение года и в праздничные дни 15% ростовчан. При этом 16% респондентов ещё сомневаются, а треть (32%) не планируют брать подработку.Самый популярный формат подработки в новогодние праздники в Ростове – дежурства и дополнительные задачи на основном месте работы. Их выбрали 22% опрошенных. Второе место делят курьерская доставка, такси и перевозки, а также подработка на складах и в сфере логистики - по 18%. Смены в магазинах выбрали 12% респондентов.Ростовчане по-разному оценивают готовность тратить время на подработку. 13% готовы работать до 2 часов в день, 32% — от 2 до 4 часов, 17% — от 4 до 6 часов. 10% предпочитают занятость по 6–8 часов в день, а более 8 часов выбрали 6%. Для 14% решение зависит от расписания и количества доступных смен.Что касается ожидаемого заработка на подработках, 41% ростовчан рассчитывают на средний доход до 20 тысяч рублей. Ещё 26% планируют заработок в диапазоне 20 001–40 000 рублей, 14% — 40 001–60 000 рублей. Более 60 000 рублей планируют заработать 6% респондентов.