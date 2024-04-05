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В сети появились кадры сбитых над Ростовской областью беспилотников

В сети появились кадры сбитых над Ростовской областью беспилотников
В сети распространяют кадры сбитых над Ростовской областью беспилотников. На снимках видные некоторые части БПЛА: крылья, микросхемы и другое.

Напомним, около 00:30 жители стали свидетелями серии взрывов. Силы ПВО уничтожили порядка 40 целей. В результате повредило электроподстанцию, около 600 человек остались без света. Также, выбило стекла в 16-этажном доме, повреждены были ограждение и хозпостройки в частном подворье.

Около полудня при проведении следственных действий сдетонировал беспилотник, начиненный взрывчаткой. Восемь раненых доставили в медучреждения.
Фото: Соцсети.
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