В сети появились кадры сбитых над Ростовской областью беспилотников

Фото: Соцсети.

В сети распространяют кадры сбитых над Ростовской областью беспилотников. На снимках видные некоторые части БПЛА: крылья, микросхемы и другое.Напомним, около 00:30 жители стали свидетелями серии взрывов. Силы ПВО уничтожили порядка 40 целей. В результате повредило электроподстанцию, около 600 человек остались без света. Также, выбило стекла в 16-этажном доме, повреждены были ограждение и хозпостройки в частном подворье.Около полудня при проведении следственных действий сдетонировал беспилотник, начиненный взрывчаткой. Восемь раненых доставили в медучреждения.