В Ростовской области на аэродроме взорвался начиненный взрывчаткой беспилотник

Фото: Соцсети.

На территории аэродрома в Морозовске Ростовской области взорвался беспилотник. В результате ЧП пострадали минимум восемь человек. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Правоохранители проводили следственные работы на территории военного аэродрома в Морозовском районе. Сотрудники работали с беспилотниками, которые упали ночью 5 апреля. В середине дня один из них сдетонировал. От взрыва пострадали 8 человек.Раненых доставили в районную больницу и оказали медицинскую помощь. После происшествия в Морозовск отправили дополнительные бригады скорой помощи.Напомним, что накануне ночью 5 апреля на Ростовскую область произошла массовая атака БПЛА. Система ПВО минимум 40 раз отразила удар беспилотников. Один из них пришелся на подстанцию, из-за чего около 600 жителей остались без света.Власти рекомендуют автомобилистам объезжать трассу Волгодонск — Морозовск из-за вероятности повторных взрывов.