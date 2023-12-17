Появились кадры сбитых украинских дронов небе над Ростовской областью

Фото: Соцсети.

В сети начали публиковать фото сбитых украинских БПЛА. Летальные средства были уничтожены в небе над Ростовской областью утром 17 декабря. Система ПВО отразила атаку ВСУ.На кадрах видно, что беспилотники двух разных моделей. Летательные аппараты самолетного типа были перехвачены до того, как достигли целей или же у них просто закончилось топливо.Напомним, утром 17 декабря Василий Голубев сообщил, что средства ПВО ликвидировали воздушные цели. Никто из граждан не погиб и не пострадал.