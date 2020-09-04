В Санкт-Петербурге установили памятную плиту в честь защитников блокадного Ленинграда из Ростовской области

В Санкт-Петербурге открыли мемориальные плиты, посвященные жителям Ростовской и Сталинградской областей, погибшим во время Великой Отечественной войны. Памятная церемония состоялась 8 сентября на Пискаревском мемориальном кладбище.В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, депутаты Законодательных Собраний Северной столицы и Ленинградской области, а также представители донского региона. В составе делегации во главе с заместителем губернатора Ростовской области Игорем Гуськовым были заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Александр Скрябин, Александр Косачев, Екатерина Стенякина, а также члены Молодежного парламента при донском Заксобрании.- В этот важный день особенного года - года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - мы открываем плиту памяти жителям Дона, сложившим головы за свободу и независимость нашей Родины, за наше право жить, - отметил вице-губернатор Ростовской области Игорь Гуськов.К словам замгубернатора донского региона присоединился заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Александр Скрябин. Депутат подчеркнул, что из Ростовской области в Ленинград были призваны 20 тысяч красноармейцев.Победа в боях за Ленинград далась высокой ценой. На войне погиб каждый третий житель Ростовской области. Это более 6 тысяч дончан. В памятный скорбный день 8 сентября - в годовщину начала Ленинградской блокады, мы чтим память тех, благодаря которым у нас мирное небо над головой, - отметил народный избранник.Александр Скрябин подчеркнул, что только на Пискаревском кладбище похоронены 60 донских красноармейцев. Это еще раз доказывает тот факт, что выстоять в страшной схватке за победу родной земли удалось ценой неисчислимых жертв.Молодежный парламент при донском Заксобрании обратился к губернатору с инициативу увековечить память о погибших в Ленинграде дончан. Так, в памятный день а Пискаревском кладбище установили памятную плиту со словами:Стоит отметить, что мемориальный комплекс «Пискаревское кладбище» был возведен на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города по проекту архитекторов А.В. Васильева и Е.А. Левинсона. В настоящее время там находится 186 братских могил и шесть тысяч индивидуальных воинских захоронений, в которых захоронено 420 тысяч жителей и 70 тысяч воинов, отдавших свою жизнь за Ленинград.