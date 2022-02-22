В Ростовскую область эвакуировали еще девять тысяч жителей Донбасса
За минувшие сутки границу с Ростовской областью пересекли более девяти тысяч жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ПУ ФСБ России.
Прибывающих граждан размещают во временных пунктах, обеспечивают горячим питанием и теплой одеждой. Беженцам оперативно предоставляется медпомощь. Людей осматривают на наличие хронических заболеваний, в том числе ОРВИ и COVID-19. Тех, кому нужна срочная госпитализация, распределяют в стационарах. Кроме того, большинство эвакуированных детей уже зачислили в школы области - скоро они снова смогут сесть за парты.
Жителям Донбасса предоставляется единовременная денежная помощь в размере 10 тысяч рублей. К настоящему времени заявление на выплату написали порядка семи тысяч человек, получили помощь около трех тысяч.
Напомним, что массовую эвакуацию 18 февраля объявили главы ДНР и ЛНР. Десятки тысяч эвакуированных людей привезли в Ростовскую область. Спустя три дня Россия официально признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. С обеими республиками страна подписала длительный договор о взаимопомощи и дружбе.