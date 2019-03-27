В Ростовской области попутчик обокрал своего земляка в вагоне-ресторане поезда





Молодой человек обокрал своего земляка в вагоне-ресторане поезда в Ростовской области.



45-летний житель Волгодонска и 25-летний житель Сальска познакомились в поезде Калининград - Адлер. Общение земляки продолжили в вагоне-ресторане. Когда пришло время расплачиваться, волгодончанин дал свою карту новому приятелю, сказав пин-код. Однако молодой человек решил воспользоваться случаем. Он взял кредитку, на которой было 130 тыс. руб., и сошёл на ближайшей станции.



Когда мужчина понял, что попутчик не вернётся, он обратился в отдел полиции на станции Лиховской.

- В настоящее время подозреваемый задержан. Он дал признательные показания, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.