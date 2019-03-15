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В Ростовской области нашли пропавшую воспитанницу соццентра

В Ростовской области нашли пропавшую воспитанницу соццентра
На Дону разыскали пропавшую воспитанницу социального центра.

17-летняя Вероника Р. пропала 7 марта. Она уехала из Большелогского центра помощи детям в Аксайском районе в село Анастасиевка Матвеево-Курганского района к родителям. После выходных в соццентр девушка не вернулась.

Спустя почти две недели пропавшую нашли в Матвеево-Курганском районе. Как стало известно Rostov.ru, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Где всё это время находилась несовершеннолетняя, сейчас выясняется.

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