В Ростовской области нашли пропавшую воспитанницу соццентра



На Дону разыскали пропавшую воспитанницу социального центра.



17-летняя Вероника Р. пропала 7 марта. Она уехала из Большелогского центра помощи детям в Аксайском районе в село Анастасиевка Матвеево-Курганского района к родителям. После выходных в соццентр девушка не вернулась.



Спустя почти две недели пропавшую нашли в Матвеево-Курганском районе. Как стало известно Rostov.ru, её жизни и здоровью ничего не угрожает. Где всё это время находилась несовершеннолетняя, сейчас выясняется.