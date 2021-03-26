В Ростовской области жертвами COVID-19 стали еще 13 пациентов

В Ростовской области от последствий коронавируса скончались еще 13 пациентов, сообщает донское правительство. По состоянию на 28 марта, общее число жертв инфекции составляет 3 521.За прошедший день умерли семь мужчин в возрасте от 69 до 97 лет и шесть женщин в возрасте от 57 до 81 года. Все они страдали сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем организма.Положительные тесты на COVID-19 получили еще 243 дончанина. Лечатся сейчас в госпиталях 1 884 жителя. Только 24 из них находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.