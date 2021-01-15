В Ростовской области замело трассы: видео

В Ростовской области бушует непогода. Видео с метелью на трассах появилось в соцсетях днем 17 января.Судя по кадрам, из-за снежной бури ухудшилась видимость на автодорогах. Хлопья снега позволяют водителям видеть буквально ближайшие 100-200 метров.В связи с этим риск попасть в ДТП на заснеженных дорогах увеличился. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными и не лихачить. По возможности поездки стоит отложить. Пешеходам также следует остаться дома. Если все-таки придется выходить на улицу, проезжую часть необходимо переходить только в разрешенных местах, убедившись, что водители готовы остановиться.