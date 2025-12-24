Тысячи ростовчан останутся без света в середине недели

Фото: Ростов.ру

В Ростове десятки улиц останутся без электричества 24 декабря. Об этом горожан предупредили на сайте «Донэнерго».С 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:* ул. Радищева, дома 13-71 и 18-68,* ул. 2-я Комбайновская, дома 1-25 и 2-42,* ул. Соединяющая, дома 1-13 и 2-22,* ул. Коммунальная, дома 1-25 и 2-28,* ул. Просвещения, дома 23-27 и 18-42,* ул. Червоноармейская, дома 3-23 и 6-22,* пер. Пожарный, дома 1-19 и 2-18,* пер. Кецховели, дома 1-31 и 2-24,* пер. Горийский, дома 1-15 и 2-50,* ул. Веры Пановой, дома 3-11,* ул. Добровольского, дома 1/3, 3, 3/1, ¾ и 5,* ул. Пацаева, дом 9/1,* ул. Страна Советов, дома 16-38.В это же время отключат свет и в других домах:* ул. Радищева, дома 13-71 и 18-68,* ул. 2-я Комбайновская, дома 1-25 и 2-42,* ул. Соединяющая, дома 1-13 и 2-22,* ул. Коммунальная, дома 1-25 и 2-28,* ул. Просвещения, дома 23-27 и 18-42,* ул. Червоноармейская, дома 3-23 и 6-22,* пер. Пожарный, дома 1-19 и 2-18,* пер. Кецховели, дома 1-31 и 2-24,* пер. Горийский, дома 1-15 и 2-50,* ул. Веры Пановой, дома 3-11,* ул. Батуринская, дома 7-9,* ул. Курортная, дом 6,* просп. Стачки, дома 25/1, 25,* ул. Интернациональная, дом 5.Кроме того, с 9:00 до 14:00 свет отключат на проспекте Стачки, дома 188/3, 188/1 и 188.