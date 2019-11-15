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Бешеного волка застрелили охотники в Ростовской области

Бешеного волка застрелили охотники в Ростовской области
В Ростовской области у дикого животного выявили бешенство. Об этом 18 ноября рассказали в региональном управлении ветеринарии.

Случай зарегистрирован в Песчанокопском районе. На территории Жуковского сельского поселения во время плановых мероприятий по регулированию численности диких плотоядных животных охотники застрелили двух волков. Пробы биологического материала направили в областную ветеринарную лабораторию. У одного из животных подтвердился диагноз «бешенство».
- В настоящее время ветеринарные врачи проводят в Песчанокопском районе мероприятия по ликвидации и недопущению распространения инфекции, - рассказали в ведомстве. - Специалисты обходят личные подсобные хозяйства и проводят вакцинации скота и домашних животных против бешенства.

Выявленный случай бешенства стал четвёртым в этом году.

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