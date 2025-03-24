В Ростовской области задержали мужчину, который ворвался с ножом в детский сад
Житель Каменска, вторгшийся на территорию детского сада, заключен под стражу. По данным следствия, ранее судимый мужчина угрожал захватом ребенка и вымогал деньги.
Шокирующее происшествие случилось в Каменске-Шахтинском 21 марта. Местная жительница, заметив подозрительного человека возле детского учреждения, вызвала полицию.
Злоумышленник проник внутрь и попытался прорваться к детям, выламывая дверь и выкрикивая требования о деньгах. Не добившись желаемого, он покинул территорию детского сада, но вскоре был задержан. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Если его вина будет доказана, то злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.