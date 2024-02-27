В Ростовской области за неделю ОРВИ заразились 15,4 тысячи жителей

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В Ростовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом значительно снизилась. Актуальные статистические данные с 19 по 25 февраля специалисты опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.За этот период всего в медучреждения обратились 15,4 тысячи пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями. Кроме того, почти половина зараженных (49,6%) — это дети, не достигшие возраста 14 лет.Таким образом, показатели стали ниже, чем на прошлой неделе, на 20,4%. Показатель заболеваемости гриппом тоже снизился. В сравнении с периодом с 12 по 18 февраля число зараженных вдвое сократилось.