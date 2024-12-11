После ракетной атаки глава Таганрога опубликовала список бомбоубежищ
Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова опубликовала список бомбоубежищ. В перечень укрытий вошли 387 адресов в разных районах приморского города.
Для информирования населения разработано автоматизированное средство оповещения. Оно позволит оперативно получать рассылки пуш-сообщений, сообщила Светлана Камбулова.
Напомним, что ночью 11 декабря Таганрог попал под ракетную атаку. В результате этого одно из городских предприятий получило повреждение. Остановилась работа котельной. Это привело к отключению отопления в 27 многоквартирных домах. К счастью, обошлось без пострадавших.