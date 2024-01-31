В Ростовской области восстановили работу интернета после массового сбоя
В Ростовской области восстановили интернет-соединение. Пользователи смогли подключиться к Сети спустя пару часов после массового сбоя 30 января.
В Минцифры РФ уточнили, что неполадки возникли из-за технической проблемы с набором расширения для целостности данных. Это означает, что все домены в рунете подписались неправильно, а пользователи не могли получить доступ к подавляющему большинству сайтов, адреса которых заканчиваются на «.ru».
В результате перестали работать поисковые системы, мобильные приложения банков и мессенджеров, маркетплейсов, онлайн-кинотеатров, а также Госуслуги и сайт «Сбой.РФ». Последний по иронии судьбы как раз и создан для жалоб на сбои и мониторинга. Кроме того, возникли проблемы с работой нескольких крупных провайдеров и операторов мобильной сети.