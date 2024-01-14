В Ростовской области восстановили электроснабжение после аварии на сетях

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В Ростовской области полностью восстановили электроснабжение после коммунальной аварии. Об этом сообщили специалисты «Россети-Юг».Напомним, накануне десятки тысяч жителей Ростова и Батайска были отрезаны от коммуникаций. В мороз жителям пришлось сидеть без отопления и света в своих квартирах. Массовые отключения произошли из-за технологического нарушения на высоковольтных сетях.Свет и тепло вернули в дома местных жителей 13 января к 23:37.