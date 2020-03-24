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В Ростовской области во время реконструкции трассы нашли 15 погребений

В Ростовской области во время реконструкции трассы нашли 15 погребений
В Азовском районе во время реконструкции трассы Азов – Александровка – Староминская нашли древние погребения. Об этом 27 марта сообщили в правительстве региона.

В настоящее время на территории района археологические изыскания ведутся в пяти курганных могильниках – Сонино-1, 2, 3, 4 и Южном.
- Во время раскопок обнаружены порядка 15 погребений различных эпох, предметы быта и посуда, - рассказали в правительстве Ростовской области.

Добавим, что возникновение самых древних могильников, расположенных на территории хутора Сонино, датируется периодом II тысячелетия до нашей эры.

Ранее в Азове археологи, изучая могильник на улице Толстого, обнаружили несколько необычных захоронений. Среди них были скелеты без черепов.

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