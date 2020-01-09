В Ростовской области нашли 300-летний скелет с нательным крестиком



Сразу несколько древних погребений обнаружили в Ростовской области. Находку сделали в Азове в ходе раскопок на улице Толстого.



Во время исследований археологи наткнулись на участок могильника. В периметр раскопа попали два ряда захоронений. Сейчас специалисты расчистили десять погребений.



Неожиданной находкой стал нательный крестик на груди одного из скелетов. Благодаря этому небольшому религиозному атрибуту археологи смогли датировать могильник 18-м веком. Однако, как пояснил завотделом археологии Андрей Масловский, положение скелетов не характерно для русских погребений того времени. Вероятно, останки принадлежат какой-то обособленной группе населения.