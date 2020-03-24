Скелеты с отрубленными головами обнаружили в Ростовской области



В Ростовской области во время раскопок обнаружили поистине странные погребения. Находку сделали в Азове на улице Толстого.



Археологи местного музея-заповедника уже долгое время исследуют могильник, возраст которого составляет порядка двух тысяч лет. По состоянию на 26 марта они изучили 30 погребений. Большинство людей были похоронены по мусульманскому обряду, но встречаются и необычные захоронения.



Например, на одном из скелетов учёные нашли крестик. Ещё несколько останков были положены в землю особым образом, у других были поломаны кости.



- Если погребения находятся в одном ряду и планировка могилы не нарушена, то мы справедливо ожидаем, что они схожи и оставлены одной группой населения. Здесь же собраны разные погребальные обряды, - пояснил заведующий отделом археологии АМЗ Андрей Масловский.



Особый интерес для археологов представляют погребения под мощным деревянным перекрытием. Внутри лежали скелеты без черепов. Головы во время похорон были отброшены в сторону.



- Для погребения возрастом две или три тысячи лет такие признаки ритуального разрушения вполне нормальны, - добавил учёный. - Однако когда могильнику всего 400-500 лет, то возникает вопрос: откуда у цивилизованных людей был такой обряд?



Исследования могильника показывают, что в турецком Азове проживали люди разных верований и обычаев.