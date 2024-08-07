В Ростовской области в ДТП с мотоциклом пострадал несовершеннолетний водитель

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и его пассажир. Авария случилась на трассе М-4 «Дон» – хутор Старая Станица – хутор Красновка – посёлок Глубокий.По предварительным данным, 6 августа около 22:00 по трассе ехал 39-летний водитель «ВАЗ-21104». Мужчина не соблюдал безопасное расстояние на дороге с двухколесным транспортом. В какой-то момент он потерял управление и столкнулся с мотоциклом Kayo 150.В результате столкновения 16-летнего водителя мотоцикла и его 18-летнего пассажира с травмами увезли в больницу.- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщают в УГИБДД по региону.