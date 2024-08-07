Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области в ДТП с мотоциклом пострадал несовершеннолетний водитель

В Ростовской области в ДТП с мотоциклом пострадал несовершеннолетний водитель
В Ростовской области в ДТП пострадали несовершеннолетний водитель и его пассажир. Авария случилась на трассе М-4 «Дон» – хутор Старая Станица – хутор Красновка – посёлок Глубокий.

По предварительным данным, 6 августа около 22:00 по трассе ехал 39-летний водитель «ВАЗ-21104». Мужчина не соблюдал безопасное расстояние на дороге с двухколесным транспортом. В какой-то момент он потерял управление и столкнулся с мотоциклом Kayo 150.

В результате столкновения 16-летнего водителя мотоцикла и его 18-летнего пассажира с травмами увезли в больницу.

- Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщают в УГИБДД по региону.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.