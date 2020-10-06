В Ростовской области у 12 коров выявили бруцеллез

В Советском районе Ростовской области ввели карантин по бруцеллезу КРС. Об этом 7 октября сообщили в пресс-центре управления ветеринарии донского региона.Во время плановых проверок в поселке Чирском специалисты выявили 12 животных, зараженных бруцеллезом. Ветеринары предполагают, что в район завезли коров без необходимой вакцинации. Бруцеллез является инфекционным заболеванием, опасным и для животных, и для людей. Оно может распространяться несколькими способами и передаваться другим живым существам за короткий промежуток времени. Таким образом даже одна инфицированная корова могла распространить бруцеллез по всему стаду. Сейчас поселок Чирский находится на карантине, чтобы ограничить оборот КРС, кормов и кормовых добавок, а также продуктов животноводства.Подобные меры были предприняты и в хуторе Николаевском 2-м. Ранее там выявили пять заболевших коров. Сейчас карантин на территории хутора сняли.