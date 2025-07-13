фото: дондей

В Ростовской области температура поднялась до рекордных +52,6 градуса. Житель Азова поделился этой информацией с редакцией Donday.Мужчина заметил, что его градусник показал максимальную отметку. Тогда он решил узнать, какая температура на улице.Используя специальный прибор, он измерил температуру и был поражен. Термометр показал +52,6 градуса.Интересно, что сейчас такая же жара наблюдается в пустыне Сахара и на Аравийском полуострове. По данным температурных карт, это самые жаркие места на Земле.