Фото: Дондей

В Ростове температура поднялась до +43 градусов. Об этом сообщил наш читатель, который прислал фото термометра в редакцию.Днем 11 июля в донской столице стало особенно жарко. На градуснике было +43 градуса. Одна из жительниц города, Валентина, поделилась своими впечатлениями: «Кошмар! Страшно выходить на солнце, можно сгореть за секунду».Уже четвертый день в Ростовской области стоит невыносимая жара. В некоторых районах температура на солнце достигает +50 градусов.