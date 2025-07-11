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В Ростове температура поднялась до +43 градусов

В Ростове температура поднялась до +43 градусов
В Ростове температура поднялась до +43 градусов. Об этом сообщил наш читатель, который прислал фото термометра в редакцию.

Днем 11 июля в донской столице стало особенно жарко. На градуснике было +43 градуса. Одна из жительниц города, Валентина, поделилась своими впечатлениями: «Кошмар! Страшно выходить на солнце, можно сгореть за секунду».

Уже четвертый день в Ростовской области стоит невыносимая жара. В некоторых районах температура на солнце достигает +50 градусов.
Фото: Дондей
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