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Показатель заболевших коронавирусом на Дону вырос до 4 286

Показатель заболевших коронавирусом на Дону вырос до 4 286
В Ростовской области вырос показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 6 по 7 декабря он увеличился до 4 286 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения COVID-19 остается на единице. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный может заразить как минимум одного здорового.

Растет и число заболевших. За минувшие сутки положительные результаты ПЦР-тестов получил 651 житель донского региона. Общее количество пациентов с коронавирусом достигло 180 107 человек. По информации областного правительства, 8 974 из них скончались от тяжелых последствий.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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