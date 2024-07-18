В Ростовской области специалисты не смогли выяснить причину массовой гибели пчел

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В Октябрьском районе Ростовской области произошла массовая гибель пчел. Пасечники из хутора Красный Кут получили результаты исследований мёртвых насекомых 17 июля.Согласно данным Ростовской областной ветеринарной лаборатории, пчёлы погибли не из-за отравления химическими веществами. В их организмах не было обнаружено следов пиретроидов, катеноидов, фипронила или фосфоросодержащих веществ.В начале июля на нескольких пасеках погибло огромное количество пчёл. Симптомы заболевания были похожи на отравление химическими веществами.Незадолго до этого в соседнем хуторе Марьевка на полях, где выращивали подсолнечник, проводилась обработка растений. Однако, какие именно химические вещества использовались, осталось неизвестным.Пасечники предположили, что пчелы отравились ядами, которые могли содержаться в подсолнечнике. Комиссия взяла пробы погибших насекомых, меда с сотами и зелёной массы соцветий растений с полей, чтобы определить возможную причину проблемы.Людмила Реброва, пчеловод, сообщила, что ущерб от гибели пчел составил около полутора миллионов рублей. Сейчас они с мужем восстанавливают свою пасеку и покупают новых насекомых для нее.Пчеловоды намерены провести повторное исследование, чтобы выяснить причину массовой гибели насекомых. Они не собираются останавливаться на достигнутом и уже обратились за помощью к адвокату, который поможет им определить, куда и как следует направить образцы для повторного анализа.