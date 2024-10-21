В Ростовской области спасатели вытащили упавшую в мусорный бак бабушку

Фото: ДПЧС РО

В Ростовской области из мусорного бака вытащили упавшую туда пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе ДПЧС РО 21 октября.Происшествие случилось в Сальске 19 октября на улице Ленина. Пенсионерка провалилась в люк мусорного контейнера. Бабушка пыталась выбраться сама, но все ее попытки были бессмысленны. К счастью, у нее с собой был телефон. Пенсионерка позвонила по номеру 112 и стала ждать помощи.Спасать землячку приехали четыре спасателя Сальского ПСО. С помощью лестницы они достали женщину из колодца. По счастливой случайности бабушка не получила травм. В госпитализации она не нуждалась.