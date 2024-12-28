В Ростовской области спасателей переведут в режим повышенной готовности в праздники

Фото: ДПЧС Ростовской области

Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведут в режим повышенной готовности. Распоряжение об этом подписал врио губернатора Юрий Слюсарь.Меры вступят в силу с 29 декабря по 8 января 2025 года. Уже подготовили более 400 спасателей, 80 плавсредств и больше 130 спецмашин. Это поможет обезопасить жителей на водоемах.В новогодние праздники специалисты будут следить за возникновением коммунальных аварий и ликвидировать их. В случае необходимости на дорогах откроют пункты обогрева.