Фото: соцсети Николая Василенко

Бизнесмен из Ростова оказался в числе самых популярных мемов 2024 года. По данным рейтинга «Медиалогия», Николай Василенко упоминался в социальных сетях 140 тысяч раз. Мужчина занял восьмое место в рейтинге.Лидером рейтинга стал мем «Наш слон», второе место занял мем «Тюбик, Масик, Чечик, Штрих», а третье — «Обоюдно, Абаюдна».Николай Анатольевич Василенко — блогер, который завоевал популярность в интернете своими душевными беседами и тёплыми пожеланиями хорошего дня. Каждый день бизнесмен делится с аудиторией историями из своей жизни, философскими размышлениями и мыслями о литературе. Он также не забывает поблагодарить своих подписчиков за их любовь и поддержку.До того как стать известным в интернете, Николай Василенко был успешным бизнесменом. Он владел одной из крупных компаний по продаже водки и издавал журналы.