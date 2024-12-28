Бульвар Авиаторов построят в Ростове за полмиллиарда рублей
В Ростове-на-Дону построят бульвар Авиаторов. Проект прошел государственную экспертизу.
Новая автомобильная дорога пройдет от улицы Берберовской до въезда на территорию старого аэропорта. Ее протяженность составит 1,3 километра. Проезжая часть будет состоять из четырех полос. Также планируется построить тротуар и велосипедные дорожки.
Как сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, стоимость составляет более 528 миллионов рублей.