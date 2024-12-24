Экстренные службы Ростовской области переведут на особый режим работы на праздники

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В Ростовской области на новогодних праздниках спасатели и полиция будет работать в усиленном режиме. На пресс-конференции врио начальника ГУ МЧС Ростовской области Александр Савчуков сообщил, что особый режим будет действовать в регионе с 28 декабря 9:00 до 9 января 9:00.В новогодние праздники на дежурство заступят около 2,5 тысяч сотрудников МЧС и 700 единиц специальной техники. Правопорядок будут обеспечивать более 4,7 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и представителей частных охранных организаций.Также каждый день в новогодние праздники на дежурство будут заступать свыше 280 сотрудников ГИБДД.