В Ростовской области сотрудники скорой помощи пожаловались на условия труда и отсутствие доплат

Сотрудники станции скорой помощи Каменска-Шахтинского пожаловались на условия труда и отсутствие доплат, обещанных президентом. Об этом рассказала депутат Заксобрания Ростовской области Ирина Полякова, к которой обратились за помощью медики.Письмо подписали 48 фельдшеров и водителей «скорой». Они сообщили об отсутствии стимулирующих выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку.Второй волнующий медиков вопрос - это «пренебрежение Трудовым кодексом и, в частности, статьёй 153». Имеется в виду оплата труда в выходные и нерабочие дни.И третья проблема - нарушение приказа Министерства здравоохранения, согласно которому бригада скорой помощи должна быть укомплектована двумя медицинскими работниками и водителем.Ситуацию прокомментировали в правительстве Ростовской области.Также сообщается, что все выплаты за апрель 2020 года сотрудники медучреждений Каменска получили в срок и в соответствии с установленными нормативами.Добавим, ранее сообщалось, что из федерального бюджета на стимулирующие доплаты медикам направлено более 300 млн рублей.Кроме того, дополнительные выплаты донским медикам пообещали из регионального бюджета. На эти цели выделено 132 млн рублей. Данные средства пойдут на поддержку врачей и медсестёр, занятых в первичном звене здравоохранения. Доплата рассчитана на три месяца. Для врачей её размер составит 10 тысяч рублей, для медсестёр – 5 тысяч рублей.