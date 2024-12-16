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Водитель фуры из Ростовской области попал в ДТП с пострадавшими

Водитель фуры из Ростовской области попал в ДТП с пострадавшими
Водитель фуры из Ростовской области попал в ДТП с двумя пострадавшими. Происшествие случилось 15 декабря под Воронежем.

По предварительным данным, 62-летний водитель «Рено Дастер» двигался по автодороге Курск — Саратов. В нескольких километрах от Борисоглебска он столкнулся с внедорожником «Рено Дастер», который выехал на встречную полосу.

В аварии пострадали пассажиры французской машины. По информации ГУ МВД по Воронежской области, травмы получили мужчины 54 и 37 лет.
Фото: ГУ МВД по Воронежской области
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