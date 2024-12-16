Водитель фуры из Ростовской области попал в ДТП с пострадавшими

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

Водитель фуры из Ростовской области попал в ДТП с двумя пострадавшими. Происшествие случилось 15 декабря под Воронежем.По предварительным данным, 62-летний водитель «Рено Дастер» двигался по автодороге Курск — Саратов. В нескольких километрах от Борисоглебска он столкнулся с внедорожником «Рено Дастер», который выехал на встречную полосу.В аварии пострадали пассажиры французской машины. По информации ГУ МВД по Воронежской области, травмы получили мужчины 54 и 37 лет.