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В Ростовской области скончалась почетный работник образования РФ Соня Экизян

В Ростовской области скончалась почетный работник образования РФ Соня Экизян
В Ростовской области скончалась почетный работник образования Российской Федерации Соня Экизян. Она умерла 26 декабря в возрасте 73 лет. Информацию об этом сообщили в средней школе № 1 села Чалтырь.

Соня Егияевна проработала в образовательном учреждении 41 год. За этот период она занимала должности завуча и директора, а в последний 21 год женщина была учителем биологии.

За годы своей профессиональной деятельности Соня Егияевна побеждала в различных конкурсах и была представлена к большому количеству наград. В 2007 году женщина победила в конкурсе «Лучший учитель» в рамках программы модернизации педагогического образования. В 2013-м получила губернаторскую премию.
Фото: МБОУ Чалтырская СОШ № 1
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