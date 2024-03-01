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В Ростовской области с 7 марта изменится расписание пригородных поездов

В Ростовской области с 7 марта изменится расписание пригородных поездов
В Ростовской области пригородные поезда изменят расписание. Об этом сообщили на сайте Северо-Кавказские железные дороги.

Изменения будут действовать 7 и 11 марта. В эти дни не будут курсировать два пригородных поезда: № 6351 Лихая – Глубокая (отправлением со станции Лихая в 09:08) и № 6360 Глубокая – Лихая (отправлением из Глубокой в 10:44). Нововведения будут действовать в связи с ремонтными работами на перегоне Каменская – Лихая.

Отметим, что из-за проведения работ изменится расписание и у ряда других пригородных направлений в донском регионе. Местным жителям необходимо учитывать изменения.
Фото: Rostov.ru
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