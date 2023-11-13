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В Ростове ищут без вести пропавшую пенсионерку

В Ростове ищут без вести пропавшую пенсионерку
В Ростове без вести пропала 62-летняя женщина. О местонахождении Ольги Моховой нет вестей больше суток.

Горожанка вышла из дома 12 ноября и с тех пор не вернулась. Родственники тут же забили тревогу: бабушке необходима медпомощь, поэтому важно отыскать ее как можно скорее. Родные обратились за помощью в полицию и к волонтерским отрядам.

Рост пропавшей - 170 сантиметров, телосложение среднее. У Ольги каштановые, с проседью, волосы, голубые глаза. Последний раз ее видели в коричневой куртке, черных штанах, серой шапке и черных сапогах. С собой у пенсионерки был черный пакет.

Если вы видели Ольгу Мохову или знаете что-либо о ее местонахождении, сообщите об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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