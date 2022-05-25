В Ростовской области пропал без вести 41-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области без вести пропал 41-летний мужчина. О местонахождении Дениса Техина нет информации уже несколько дней.Мужчина пропал в станице Багаевской 25 мая. С тех пор родственники не могут до него дозвониться. Обеспокоившись, они позвонили в полицию и обратились за помощью в поисках к волонтерам.На вид пропавшему - около 45 лет, у него рост - 175 сантиметров, плотное телосложение, темные волосы, глаза карие. В день исчезновения на нем были темно-коричневая куртка, серо-зеленые штаны, серая водолазка, черные кроссовки, черная кепка.Если у вас есть информация о местонахождении пропавшего, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.