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В Ростовской области предупредили о пыльной буре 10 июля

В Ростовской области предупредили о пыльной буре 10 июля
В Ростовской области 10 июля ожидается пыльная буря. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным синоптиков, пыльная буря ожидается в юго-восточной части Ростовской области, включая Орловский, Пролетарский, Сальский, Целинский и Песчанокопский районы.

По информации метеорологов, ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В некоторых местах в течение дня возможны кратковременные усиления ветра до 15–18 метров в секунду.
Фото: Дондей
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