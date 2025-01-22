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В Пролетарском районе Ростова на сутки отключат воду

В Пролетарском районе Ростова на сутки отключат воду
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону на сутки отключат воду. Об этом сообщили в Ростовводоканале.

С 27 января с 8:00 будет ограничено водоснабжение в границах: проспект Шолохова - переулок Контактный - улица Школьная - улица Буйнакская - переулок Кривошлыковский, включая АО «Донэнерго» по адресу: переулок Кривошлыковский, 8. Возобновление подачи воды запланировано на следующий день в 8:00.

Неудобства связаны с переподключением участков водопровода к новому жилому комплексу по улице Буйнакской.
Фото: Ростов ру
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