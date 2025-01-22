Страшная массовая авария произошла в Новочеркасске на Харьковском шоссе

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В Ростовской области произошла крупная авария, однако, к счастью, обошлось без пострадавших. Об этом проинформировала Госавтоинспекция региона.ДТП произошло 21 января около 18:00 на Харьковском шоссе в Новочеркасске. Согласно предварительным данным, водитель машины «Лада Иксрей» превысил допустимую скорость и не заметил, что впереди движущиеся автомобили начали замедляться. Чтобы избежать столкновения, он выехал на встречную полосу. На высокой скорости «Лада» столкнулась лоб в лоб с «Тойотой Короллой», и удар был настолько сильным, что иномарка развернулась и врезалась в стоящий позади автомобиль «Хендай Акцент».После аварии машины оказались в ужасном состоянии: лобовые стекла разбиты, фары повреждены, бамперы искорёжены, а по бокам заметны серьезные вмятины. По данным Госавтоинспекции Ростовской области, в результате этого происшествия никому не был причинен вред.