В Ростовской области полицейский слил бензин на 220 тысяч рублей
Ремонтненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении полицейского. Начальник тыла МО МВД России «Ремонтненский» слил бензин на 220 тысяч рублей, воспользовавшись своим служебным положением.
По версии следствия, Евгений Д. незаконно списал более 5,4 тысячи литров бензина АИ-92. Ущерб составил около 220 тысяч рублей. Когда об этом стало известно, в отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
Начальник тыла предстал перед судом. Он полностью признал свою вину и возместил ущерб. Суд освободил его от уголовной ответственности и назначил полицейскому штраф в размере 20 тысяч рублей.