Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области полицейский слил бензин на 220 тысяч рублей

В Ростовской области полицейский слил бензин на 220 тысяч рублей
Ремонтненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении полицейского. Начальник тыла МО МВД России «Ремонтненский» слил бензин на 220 тысяч рублей, воспользовавшись своим служебным положением.

По версии следствия, Евгений Д. незаконно списал более 5,4 тысячи литров бензина АИ-92. Ущерб составил около 220 тысяч рублей. Когда об этом стало известно, в отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Начальник тыла предстал перед судом. Он полностью признал свою вину и возместил ущерб. Суд освободил его от уголовной ответственности и назначил полицейскому штраф в размере 20 тысяч рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.