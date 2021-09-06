В Ростовской области полицейский слил бензин на 220 тысяч рублей

Ремонтненский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении полицейского. Начальник тыла МО МВД России «Ремонтненский» слил бензин на 220 тысяч рублей, воспользовавшись своим служебным положением.По версии следствия, Евгений Д. незаконно списал более 5,4 тысячи литров бензина АИ-92. Ущерб составил около 220 тысяч рублей. Когда об этом стало известно, в отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».Начальник тыла предстал перед судом. Он полностью признал свою вину и возместил ущерб. Суд освободил его от уголовной ответственности и назначил полицейскому штраф в размере 20 тысяч рублей.