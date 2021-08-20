В Ростовской области будут судить начальника тыла МО МВД за слив бензина на 220 тысяч рублей

В Ростовской области будут судить начальника тыла МО МВД России «Ремонтненский» Евгения Дубового. Мужчина сливал бензин, закупленный департаментом. Сумма ущерба составила больше 220 тысяч рублей.По версии следствия, начальник департамента вносил ложные сведения в путевые листы и ведомости выдачи бензина. Скорее всего, он указывал, что расход топлива больше, а разницу продавал на черном рынке. В результате он наворовал 5 425 литров АИ 92 на сумму 220 667 рублей.По информации объединенной пресс-службы судов, начальника тыла будут судить по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».Если причастность Дубового получится доказать, ему грозит до четырех лет тюрьмы. Вину подсудимый уже признал.