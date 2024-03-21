Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области появятся пять модульных моргов

В Ростовской области появятся пять модульных моргов
В Ростовской области возведут пять новых моргов. Информация этом появилась на сайте государственных закупок.

Заказчиком стала ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Из документов следует, что модульные здания установят в городах Новошахтинске, Красном Сулине, Гуково и поселке Зимовники. В Красном Сулине также установят отдельный модуль для амбулатории.

Кроме того, исполнитель поставит и необходимое оборудование. Там будут предусмотрены холодильные камеры, столы, тележки для перевозки трупов, хирургические наборы, специальные кусачки для костей, ножи, скальпели, трупный зонд и прочее.

Объект в Зимовниках планируют сдать к 20 ноября 2024 года. В Красном Сулине, Новошахтинске и Гуково объекты нужно сдать к 30 мая 2025-го.

На модульные здания вместе с оборудованием планируют потратить почти 260 миллионов рублей (259,4). Средства будут выделены из бюджета области в рамках региональной госпрограммы.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.