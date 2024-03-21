В Ростовской области появятся пять модульных моргов

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В Ростовской области возведут пять новых моргов. Информация этом появилась на сайте государственных закупок.Заказчиком стала ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Из документов следует, что модульные здания установят в городах Новошахтинске, Красном Сулине, Гуково и поселке Зимовники. В Красном Сулине также установят отдельный модуль для амбулатории.Кроме того, исполнитель поставит и необходимое оборудование. Там будут предусмотрены холодильные камеры, столы, тележки для перевозки трупов, хирургические наборы, специальные кусачки для костей, ножи, скальпели, трупный зонд и прочее.Объект в Зимовниках планируют сдать к 20 ноября 2024 года. В Красном Сулине, Новошахтинске и Гуково объекты нужно сдать к 30 мая 2025-го.На модульные здания вместе с оборудованием планируют потратить почти 260 миллионов рублей (259,4). Средства будут выделены из бюджета области в рамках региональной госпрограммы.